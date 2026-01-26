Cajeme, Hermosillo y Guaymas bajo operativos: 41 tragamonedas aseguradas por AMIC, SEMAR y GN

Hermosillo, Sonora. - Este lunes 26 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre los resultados de diversos operativos conjuntos realizados en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Guaymas, en los cuales se logró el aseguramiento de 41 máquinas tragamonedas durante órdenes de cateo efectuadas el pasado jueves 22 y viernes 23 de enero del presente año.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA). En lo que respecta a la comisaría de Tobarito, en el municipio de Cajeme, se consiguió el aseguramiento de 19 máquinas tragamonedas localizadas en diversos establecimientos no especificados, las cuales incluso se encontraban instaladas en la vía pública.

La Fiscalía estatal señaló, mediante un comunicado, que los dispositivos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de continuar combatiendo la delincuencia, la cual mantiene un incremento en la entidad, reflejado en reportes de robos a mano armada y, como en este caso, en actividades ilícitas.

Aseguran máquinas tragamonedas

Por su parte, en lo que respecta a Hermosillo, se informó que en un domicilio ubicado sobre la avenida Aquiles Serdán, en la comisaría Miguel Alemán, agentes lograron asegurar 14 máquinas tragamonedas y dos máquinas de videojuegos. De igual forma, en el municipio de Guaymas se registró una situación similar, donde fueron aseguradas ocho máquinas tragamonedas. En dichos inmuebles también se localizaron tres y cinco máquinas tipo casino, respectivamente, además de otros objetos que no fueron revelados.

Finalmente, en la cabecera municipal de Cajeme, como se informó previamente en TRIBUNA, este mismo día el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, confirmó la desaparición de un expolicía identificado como José Ricardo Durán Lauterio, quien fue visto por última vez el pasado domingo 25 de enero de 2026. Asimismo, precisó que la búsqueda se activó desde el 24 de enero, luego de que sus familiares denunciaran su ausencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui