Casi 2 años después, capturan a sujeto que atropelló y mató a menor de 13 años en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de captura en contra de Sergio Adán 'N', de 29 años de edad, señalado como el presunto responsable de un accidente vehicular que cobró la vida de un adolescente de 13 años. Las autoridades lo acusan de homicidio culposo y de abandono de la víctima, tras los suceso registrado en la ciudad de Guaymas, Sonora.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos tuvieron lugar el 31 de julio de 2024, cuando el imputado conducía un automóvil Chevrolet Malibú por la carretera hacia el Aeropuerto de Guaymas. Según los reportes, la falta de precaución al volante provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, lo que ocasionó que invadiera el camellón central de la vía. Fue en ese trayecto donde atropelló al menor de edad.

Tras el golpe, el menor falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor optó por huir del sitio sin brindar ayuda ni asistencia alguna al afectado. El proceso legal enfrentó diversas etapas antes de concretarse la detención. Es importante señalar que, durante el desarrollo de las diligencias, el acusado contaba con un recurso de amparo. Esta protección jurídica impedía, en un principio, que se ejecutara la orden de aprehensión dictada por el juez.

No obstante, la situación legal del individuo cambió cuando la autoridad federal decidió negar la suspensión definitiva del acto reclamado. Esta decisión se tomó al comprobarse que Sergio Adán 'N' no compareció ante una audiencia judicial citada con antelación. Al ausentarse sin justificación, fue declarado como prófugo de la justicia. Este incumplimiento facultó a las autoridades para hacer efectivo su detención.

Actualmente, el imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas. Con esta acción se da cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual había sido establecida por el juez de la causa el 28 de octubre de 2024. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que busca asegurar que el procedimiento se realice respetando los derechos de todas las partes, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para la familia de la víctima.

