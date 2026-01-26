Caso Waldo's Hermosillo: FGJES obtiene vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 26 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo's del centro de Hermosillo, donde 24 personas perdieron la vida y otras 15 quedaron con lesiones.



"La resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas. La FGJES presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron acreditar de manera diferenciada la existencia de los hechos y la probable responsabilidad de seis personas y una persona moral, por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos", señala el comunicado de la dependencia.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Además, el juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado, excepto por el representante legal de la empresa, a quien el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la FGJES.

La FGJES informó que se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos. "En la audiencia celebrada este día, el juez determinó no vincular a proceso a dos personas, una por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita y la otra, en virtud de considerar, a su juicio, que no se acreditaba su probable responsabilidad, no obstante, esta representación social no comparte dicho criterio y apelará tal decisión", señala también la información dada a conocer.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES