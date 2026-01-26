Con el rostro desollado, localizan a hombre asesinado frente a una plaza comercial de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado con huellas de tortura, desollado del rostro y de otras partes en el sector Tres Ríos, ubicado en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El hallazgo se registró la mañana de este lunes 26 de enero de 2026 y tuvo lugar frente a la Plaza Comercial 4 Ríos. También se reportó la presencia de mensajes intimidantes y fotografías impresas en lonas que se encontraban colocadas encima y a un costado del cadáver.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 06:40 horas, cuando se encontró a una persona sin vida y con un mensaje escrito tirado sobre la banqueta del carril de norte a sur del bulevar Enrique Sánchez Alonso, justo al lado de la mencionada plaza comercial y a unos pocos metros de la sede de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento, el hoy occiso permanece en calidad de desconocido.

Las autoridades han informado que la víctima se encuentra en calidad de desconocida y solamente se informó que se trata de una persona, al parecer del sexo masculino de complexión delgada, tez blanca, estatura baja, del que no se aprecian más características, ya que la piel de rostro le fue arrancada en su totalidad y colocada a un costado del cadáver", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 | Localizan a un hombre ejecutado, desollado y con un mensaje y fotografías sobre su cuerpo, en el sector Tres Ríos, frente a una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en #Culiacán pic.twitter.com/6hNY5prsG8 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 26, 2026

Trascendió que al momento de ser localizado, el cuerpo estaba tirado boca arriba y a simple vista se le apreciaba que tenía cubierto el rostro con una prenda de vestir de color negro, además de una imagen de gran tamaño e impresa en lona que le cubría el abdomen, misma que estaba sostenida por ladrillos. Versiones extraoficiales indican que el rostro de la víctima mortal no tenía piel cuando fue localizado en el citado lugar, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al llamado como primeros respondientes, confirmando la denuncia recibida a través de las líneas de emergencias del 911. El área quedó acordonada y resguardada por los uniformados, al mismo tiempo que efectivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Municipal ayudaron en las labores. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui