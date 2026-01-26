Conductor no logra frenar y provoca aparatoso accidente en la salida norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 26 de enero de 2026 se reportó un aparatoso accidente automovilístico sobre la Carretera Internacional México 15, en la salida norte de Ciudad Obregón, Sonora, mismo en el que participaron dos vehículos particulares. Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales en las unidades involucradas y una breve afectación a la circulación vehicular.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron cuando ambos vehículos se desplazaban de norte a sur sobre el carril del lado poniente de la mencionada rúa federal. Trascendió de forma extraoficial que el percance se suscitó cuando el conductor de un sedán color gris plata no logró frenar a tiempo, lo que derivó en un choque por alcance, resultando afectado el tripulante de una camioneta Jeep Cherokee de color negro.

Debido al fuerte impacto que tuvo lugar a la altura de los Juzgados Penales, el sedán presentó daños de consideración en el frente, mientras que la otra unidad involucrada resultó con afectaciones en la parte posterior. Posteriormente se realizó el llamado a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron hacia la ubicación para brindar la atención correspondiente a las personas afectadas.

Accidente automovilístico se registra en la salida norte de Ciudad Obregón, Sonora.

Durante la valoración, los socorristas indicaron que no había lesionados de gravedad, descartando así algún traslado a un centro hospitalario. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos también se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, esclarecer los hechos y deslindar responsables en este incidente carretero, el cual solamente dejó como saldo daños materiales.

Cabe recordar que en este mismo tramo carretero, una pareja de la tercera edad resultó lesionada luego de que el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta, modelo reciente, impactó por alcance al vehículo Chevrolet Astra en que viajaban. El percance ocurrió sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Obregón. Las víctimas fueron llevadas a un nosocomio cercano, mientras el presunto responsable quedó detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui