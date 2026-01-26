Confirman hallazgo del cuerpo de militar desaparecido en la presa Sanalona; cayó al agua en Culiacán

Culiacán, Sinaloa. - El pasado domingo 25 de enero de 2026 se registró la desaparición de un elemento del Ejército Mexicano en la presa derivadora Sanalona, ubicada en la sindicatura del mismo nombre, en el municipio de Culiacán. Sin embargo, pese a que diversos medios locales han dado seguimiento a este caso, las autoridades aún investigan por qué se encontraban militares en ese sitio.

De manera extraoficial, portales como Línea Directa señalaron que probablemente el hombre cayó desde un helicóptero en movimiento justo al interior de dicha presa. Una vez que se recibió el reporte, aproximadamente a las 21:00 horas, se movilizaron de inmediato al lugar diversos cuerpos de emergencia, entre ellos rescatistas y, por supuesto, distintas corporaciones policiacas.

La mañana de este lunes 26 de enero de 2026, finalmente se pronunció al respecto la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien confirmó la localización del cuerpo del uniformado. La funcionaria compartió hace unos momentos, durante una conferencia, que el comandante de la Novena Zona Militar fue quien solicitó el apoyo de Protección Civil para dar con el paradero de uno de sus elementos.

Proteccion Civil Gobierno Sinaloa

Según lo informado por la funcionaria, dos militares se desplazaban a bordo de una lancha en la presa cuando, de pronto, uno de ellos cayó al agua; al voltear, su compañero ya no lo encontró, lo que provocó el intenso operativo de búsqueda. En este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance sobre el tema, ya que hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.

En otro hecho, pero ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, durante la madrugada de este día un hombre de la tercera edad perdió la vida tras un choque de su motocicleta contra un automóvil en el libramiento Múnich 72. El sujeto fue identificado como David “N”, de 72 años, con domicilio en la colonia Urías. Los hechos ocurrieron cuando circulaba un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, y salió una motocicleta marca Italika, azul marino, de una de las calles de terracería aledañas.

Fuente: Tribuna del Yaqui