Detienen a una menor por violencia familiar en Sonora; la madre denuncia amenazas de muerte

Nogales, Sonora.- Un nuevo caso de violencia familiar ocurrió en el fraccionamiento Acacias, ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Derivado de los hechos, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de una adolescente de 17 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, por presuntamente violentar a su propia madre, a quien también amenazó de muerte, por lo que quedó a disposición de las instancias competentes.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron el pasado domingo 25 de enero de 2026, a las 18:40 horas aproximadamente, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a los agentes municipales sobre un incidente familiar en el sector anteriormente mencionado. A su llegada, los oficiales observaron que una menor de edad profería amenazas de muerte.

Aparentemente, estas advertencias se derivaron de un conflicto suscitado momentos antes, motivo por el cual la madre de la joven solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 911. Una vez que se entrevistaron con la denunciante, los oficiales constataron que ambas sostuvieron un desencuentro debido a que la adolescente presentaba un comportamiento agresivo. La afectada señaló que su hija causó daños en las puertas de un clóset.

Atienden caso de violencia familiar en el fraccionamiento Acacias de Nogales, Sonora.

Aunado a una agresión física, razón por la que le pidió que se tranquilizara, advirtiéndole que de no hacerlo solicitaría el apoyo de la policía. Luego de que se efectuó la aprehensión, los uniformados pusieron a la detenida a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal en las próximas horas. Cabe mencionar que este caso ocurre en medio de una serie de casos similares registrados en este municipio del norte de Sonora.

En otro hecho que se suscitó el sábado 24 de enero de 2026, un hombre identificado como Gamaliel 'N.', de 25 años de edad, fue detenido tras ser señalado de ejercer violencia familiar contra su propia madre y hermana en un domicilio que se ubica en la colonia Altamira. La parte afectada denunció que el sujeto presentó una actitud agresiva, lo que derivó en agresiones físicas y amenazas de muerte cuando este portaba un cuchillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui