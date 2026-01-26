Dos mujeres quedan gravemente lesionadas tras accidente en la carretera Guamúchil-Mocorito

Guamúchil, Sinaloa.- Un accidente automovilístico dejó como saldo a dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales sobre la carretera Guamúchil-Mocorito, a la altura de una zona conocida como El Polvorón. Las víctimas se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Nissan Versa, color azul marino, el cual presuntamente se impactó de frente contra el costado derecho de una camioneta Chevrolet Cheyenne de doble cabina, color blanco.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el incidente generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencias, luego de que se reportara un choque entre las unidades anteriormente descritas. Las primeras versiones señalan que el Nissan Versa circulaba de Mocorito hacia Guamúchil, cuando la camioneta supuestamente intentó dar vuelta para retornar en dirección a Guamúchil, lo que provocó la fuerte colisión.

En el automóvil viajaban dos mujeres y un menor de edad. Tras el impacto, las dos adultas resultaron lesionadas, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos de Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios y posteriormente las trasladaron a un nosocomio para recibir atención médica especializada", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Accidente en la carretera Guamúchil-Mocorito deja dos mujeres gravemente lesionadas.

En cuanto a un menor que también viajaba en el vehículo tipo sedán, junto a las féminas afectadas, trascendió que fue auxiliado en el lugar de los hechos, aunque no se especificó si presentaba lesiones de gravedad. Por su parte, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, adscritos al municipio de Salvador Alvarado, se encargaron del peritaje correspondiente y de llevar a cabo las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.

Cabe mencionar que la circulación vehicular en este tramo carretero se tornó lento mientras se realizaban los respectivos trabajos en la zona, mientras que las unidades implicadas tuvieron que ser retiradas del sitio. Hasta el cierre de este publicación, la identidad y los datos generales de las víctimas aún no han sido reveladas por las autoridades correspondientes.

