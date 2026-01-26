Encuentran restos humanos embolsados con advertencia en Puebla; investigan si fue venganza

San Pablo Xochimehuacán, Puebla.- La mañana de este lunes 26 de enero de 2026 fue localizado, alrededor de las 6:35 horas, un cadáver dentro de bolsas y con un mensaje amenazante en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Puebla. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron mientras elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de patrullaje sobre la calle Gaseoducto Norte, en la colonia Ampliación Santa Bárbara.

Una vez que los uniformados confirmaron que se trataba de restos humanos, procedieron de inmediato a acordonar el área y dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es necesario precisar que hasta el momento se desconoce por completo la identidad del individuo.

De igual forma, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conoce el móvil del crimen y la Fiscalía General de Justicia del Estado aún no se ha pronunciado al respecto. Por ello, en nuestro medio de comunicación como es frecuente estaremos al pendiente de cualquier información oficial para mantenerte al tanto de este caso, el cual todavía tiene muchos puntos por esclarecer.

Un cuerpo sin vida

De manera preliminar, una de las principales hipótesis apunta a que podría tratarse de una venganza entre grupos delincuenciales que operan en la región. Además, trascendió que en el mensaje dejado junto al cuerpo se acusó a la víctima de presuntamente pertenecer a un grupo delictivo dedicado al robo, así como de lanzar amenazas contra otras personas. En la entidad, con frecuencia se registran no solo robos a mano armada, sino también homicidios y privaciones ilegales de la libertad.

Precisamente, el pasado miércoles 22 de enero fue localizada con vida Lidya Valdivia Juárez, quien había sido reportada como desaparecida desde el 18 de enero. El hallazgo se realizó en el municipio de Tepetlixpa, perteneciente al vecino Estado de México. Afortunadamente, de acuerdo con información de la dependencia estatal, la mujer se encontraba en buen estado de salud y logró reunirse con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui