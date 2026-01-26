Estuvieron a punto de morir CONGELADOS: Rescatan a familia varada en carretera de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua.- El frío extremo en el norte del país estuvo a punto de cobrar seis vidas más. En plena sierra de Chihuahua, una familia integrada por cuatro mujeres y dos menores de edad quedó atrapada en una carretera cubierta por nieve, donde las bajas temperaturas y el aislamiento pusieron en riesgo su supervivencia. Por fortuna, la intervención de la Policía Estatal evitó una tragedia mayor.

Familia queda varada por nevada en la sierra de Chihuahua

El incidente se registró la mañana del sábado 24 de enero de 2026, cuando la tercera Tormenta Invernal de la temporada cubrió por completo el tramo carretero que conecta Parral con el municipio de Guadalupe y Calvo. La acumulación de nieve impidió el avance de la camioneta en la que viajaban cuatro mujeres y dos niños, obligándolos a detenerse a un costado del camino en una zona serrana con temperaturas extremadamente bajas.

La falta de visibilidad, el pavimento cubierto de hielo y la caída constante de nieve agravaron la situación, dejando a los ocupantes expuestos por un periodo prolongado al frío intenso, con riesgo elevado de hipotermia.

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) que realizaban recorridos de vigilancia preventiva detectaron el vehículo detenido. Al confirmar que las personas se encontraban en una situación de peligro, los agentes intervinieron de inmediato.

Como primera acción, empujaron la camioneta para liberarla de la nieve acumulada. Posteriormente, procedieron a remolcarla hasta un punto seguro, donde no representara un riesgo ni para sus ocupantes ni para otros conductores que transitaban por la zona.

Tras el rescate, los policías estatales realizaron una valoración de las seis personas que viajaban en el vehículo. Se confirmó que ninguna presentaba lesiones ni complicaciones de salud, a pesar del tiempo que permanecieron expuestos a las bajas temperaturas y al ambiente hostil de la sierra.

Una vez asegurada su condición física, las cuatro mujeres y los dos menores fueron trasladados por la Policía Estatal hacia un municipio cercano, con el fin de garantizar su integridad y evitar que continuaran su trayecto bajo condiciones climatológicas adversas.

Cabe señalar que las bajas temperaturas continuarán en el noroeste del país esta semana, por lo que incluso autoridades han determinado suspender clases en algunas regiones, o bien recorrer los horarios escolares. En TRIBUNA te compartimos más información aquí.

