FGJEM va tras enfermera vinculada a homicidio en Iztapalapa y realiza cateo en Chimalhuacán (VIDEO)

Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026, el periodista de nota roja Carlos Jiménez difundió un video de un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron un cateo en un inmueble perteneciente a un familiar de Gaby Gómez, la conductora que presuntamente atropelló y arrastró durante varios metros a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Precisamente, en TRIBUNA se le ha dado seguimiento puntual al caso, ya que desde el inicio de los hechos, ocurridos el pasado 3 de enero de 2026 alrededor de las 22:00 horas, la indignación social se hizo evidente, al grado de que rápidamente se dio a conocer que la presunta responsable era una mujer de 43 años de edad, quien se desempeña como enfermera y que, desde 2008, labora en el sector público.

Actualizaciones sobre el caso

De acuerdo con el material que circula en diversas plataformas de la web, los agentes acudieron a un domicilio ubicado en el municipio de Chimalhuacán, lugar en el que aparentemente reside una prima de Gaby. De esta manera, en las impactantes imágenes se observa, pese a la oscuridad, cómo los policías rodean el inmueble e incluso dos de ellos utilizan herramientas para derribar la puerta de acceso.

La víctima fue arrastrada por un vehículo

No obstante, llama particularmente la atención que, mientras se intentaba ingresar al domicilio, una persona que se encontraba dentro de la vivienda subió al techo utilizando unas escaleras; sin embargo, debido a la escasa visibilidad, no se logran apreciar mayores detalles. Según el comunicador, en la casa únicamente se encontraba la prima de Gómez, quien confesó que su familiar había huido, lo que ha llevado a interpretar que fue ella quien quedó registrada en el video.

CATEAN CASA, en BUSCA de la ENFERMERA q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así tumbaron la puerta y se metieron, agentes de @FiscaliaEdomex

Es una casa en #Chimalhuacán

Buscaban a GABY GÓMEZ.

Solo hallaron a su prima.

Dijo q LA TIPA SIGUE HUYENDO.@FiscaliaCDMX sigue tras ella. pic.twitter.com/1PI1mhHBzo — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 26, 2026

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Gaby Gómez continúa prófuga de la justicia y que las autoridades únicamente lograron localizar su automóvil, el cual fue abandonado en la colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, mientras que otros integrantes de su familia también habrían abandonado sus domicilios. En cuanto a la víctima fatal, identificada como Roberto Hernández, de 52 años de edad, su caso permanece abierto.

