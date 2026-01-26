Grave mujer tras ser blanco de balacera en Ciudad Obregón; sicarios irrumpieron en su casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró la noche de este lunes 26 de enero en la zona poniente de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 21:00 horas, cuando vecinos del fraccionamiento Villas del Rey Colonial alertaron a las líneas de emergencia sobre detonaciones de arma de fuego. El suceso dejó como saldo a una persona del sexo femenino con heridas de consideración al interior de una vivienda, lo que generó el despliegue de las distintas corporaciones hacia dicho sector.

El atentando tuvo lugar en un inmueble situado sobre la calle Bermeo, a escasa distancia del bulevar Antonio Caso. De acuerdo con los datos recabados en el sitio, sujetos desconocidos ingresaron por la fuerza al domicilio de la afectada. Una vez dentro de la propiedad, abrieron fuego contra ella a corta distancia en repetidas ocasiones para posteriormente huir con rumbo desconocido, dejando a la víctima tendida en el piso mientras los vecinos solicitaban auxilio a las autoridades competentes.

Socorristas de la Cruz Roja arribaron al punto para brindar los primeros auxilios a la mujer, quien fue identificada de manera extraoficial como María del Carmen, de 51 años de edad. El reporte médico indica que su estado de salud es delicado, ya que presenta tres impactos de bala, dos localizadas en la región abdominal y una más en una de sus extremidades inferiores. Tras recibir la atención primaria, fue llevada en ambulancia a un hospital para ser intervenida quirúrgicamente.

El perímetro fue resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme actuaron como primeros respondientes, apoyados por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar). Los uniformados colocaron la cinta amarilla para preservar los indicios balísticos y restringir el paso, manteniendo el orden en el sector mientras se realizaban las labores correspondientes de documentación.

El lugar donde sucedió el atentado con armas de fuego

Hasta el momento, las corporaciones no han informado sobre la captura de los responsables de este hecho violento. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento de la escena para recabar pruebas e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

