Iba caminando con su padre: Joven de 22 años muere tras ataque con arma blanca en Coahuila

Parras de la Fuente, Coahuila.- La madrugada del domingo 25 de enero de 2026 se registró el homicidio de un joven de 22 años de edad, identificado como Ángel Martínez, derivado de un ataque con arma blanca en las inmediaciones de la Unidad Deportiva que se encuentra en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. Después de la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, en donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando el hoy occiso se encontraba con su padre sobre la calle Falcón. De manera extraoficial se indicó que ambos se dirigían a su domicilio después de haber asistido a la tradicional 'Bendición de los cascos'. Las primeras versiones señalan que el fallecido y su progenitor circulaban entre los vecinos de la zona.

Sin embargo, un grupo de sujetos los habría interceptado y atacaron de forma directa al joven, quien recibió una puñalada que le provocó una herida de gravedad. Por su parte, el padre de Ángel intentó intervenir para auxiliarlo y resultó lesionado, pero no sufrió ninguna herida de consideración. Luego del ataque con el objeto punzocortante, el afectado fue llevado inmediatamente al Centro de Salud de Parras de la Fuente para recibir atención médico.

Ataque con arma blanca cobra la vida de un joven en Parras de la Fuente, Coahuila.

A pesar de los esfuerzos por parte del personal médico, Ángel Martínez falleció minutos más tarde de haber ingresado al centro médico, esto debido a la severidad de la lesión causada por el arma blanca. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la versión preliminar de cómo se suscitó el ataque, por lo que las circunstancias exactas continúan bajo investigación. Tampoco se tiene datos sobre los posibles responsables.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a cabo las diligencias correspondientes e integró la respectiva carpeta de investigación. Tras confirmarse el deceso, el cadáver de Ángel fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui