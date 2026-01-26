Inicio de semana VIOLENTO en Ciudad Obregón: Durante la madrugada de este lunes MATAN a un joven

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue al alza en la cabecera municipal de Cajeme. La madrugada de este lunes 26 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, se movilizaron en el sector nororiente de Ciudad Obregón luego de que se reportara una agresión armada que dejó una víctima mortal. Hasta ahora, el fallecido no ha sido identificado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 26 de enero, alrededor de las 02:40 horas, tiempo local, sobre la calzada Rosendo Montiel, entre el bulevar Abelardo L. Rodríguez y la calle Ignacio López Rayón, cerca de la colonia Cajeme. En ese punto fue localizado un hombre con impactos de bala en el cuerpo, quien habría sido atacado por un sujeto desconocido que logró darse a la fuga.

Reportes preliminares señalan que el ahora occiso era una persona de tez morena y complexión regular. Al momento del ataque vestía short de mezclilla, suéter color verde y tenis blancos. De manera extraoficial trascendió que, presuntamente, el propio hombre habría reportado la agresión a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911; habría señalado que se encontraba herido.

Sin embargo, cuando elementos de la Policía Municipal de Cajeme arribaron al lugar, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cubrir su cuerpo y acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes. Más tarde, la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios de ley y se espera que sea identificado de manera oficial por sus familiares. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada públicamente y no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

