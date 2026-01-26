Intentó escapar: Detienen a sujeto en posesión de más de 200 envoltorios de droga en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), concretaron la captura de un hombre de 28 años de edad en posesión de una cantidad importante de sustancias ilícitas. La acción tuvo lugar en calles de la ciudad de Nogales, Sonora, como resultado de las estrategias conjuntas de vigilancia que mantienen las corporaciones de seguridad en la región.

El suceso ocurrió cuando los uniformados transitaban sobre la calle Cubillas, ubicada en la colonia Centro. Durante el patrullaje, el personal de seguridad detectó la presencia de un transeúnte, identificado posteriormente como Marco Antonio 'N', quien mostró un comportamiento inusual al percatarse de la cercanía de las unidades policiales. Lejos de mantener la calma, el individuo modificó su conducta, aceleró el paso con la intención de huir y arrojó una bolsa de plástico al suelo en un intento por deshacerse del objeto.

Ante esta reacción sospechosa, los agentes se aproximaron al lugar para indagar el contenido del paquete desechado y abordar al sujeto. Al inspeccionar el interior de la bolsa, descubrieron que esta contenía un total de 210 envoltorios con diversas clases de drogas. Debido al hallazgo, los elementos procedieron al aseguramiento del individuo bajo el respeto estricto a sus garantías individuales y derechos humanos, informándole sobre el motivo de su aprehensión.

Tanto el detenido como la materia probatoria recolectada en el sitio fueron trasladados para quedar a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica de Marco Antonio 'N' en los tiempos que marca la ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de fortalecer el trabajo coordinado con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de combatir los delitos contra la salud y salvaguardar la seguridad y el orden público en la entidad", se lee en le comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora