Le dieron al menos de 16 BALAZOS: Asesinan a joven tras salir de una chelería en Ecatepec

Ecatepec, Estado de México.- La violencia no acaba en Ecatepec, una de las regiones más peligrosas no solo del Estado de México (Edomex), sino de toda la República Mexicana, debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes. Ahora, la noche de este domingo, elementos de distintos órdenes del Gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, luego de que se reportara un nuevo ataque armado que dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 25 de enero de 2026, en una chelería ubicada sobre la calle Benito Juárez, en el municipio Ecatepec de Morelos. Se detalló la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, iba saliendo del inmueble cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes sin mediar palabra alguna abrieron fuego en su contra.

Testigos refirieron que la víctima corrió por la calle en un intento por escapar, sin embargo, los agresores lo persiguieron y lograron alcanzarlo frente al mercado municipal Carlos Hank González, donde finalmente le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte. En el lugar quedaron esparcidos más de 16 casquillos percutidos.

Tras la agresión, vecinos alertaron a los Servicios de Emergencia sobre la presencia de personas heridas. Según reportes preliminares, algunas resultaron lesionadas de manera colateral y eran ajenas al conflicto. Estas personas se trasladaron por sus propios medios a hospitales cercanos para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya precisado su estado de salud. No se sabe cuál sería el número exacto de heridos.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona para iniciar con las diligencias correspondientes. Minutos más tarde, familiares del hombre asesinado llegaron al lugar y permanecieron en espera de que se concluyeran las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta ahora, no se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio.

