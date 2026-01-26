Le dieron trabajo y él intentó robarse dos gatos hidráulicos; sujeto ya fue detenido en Durango

Durango, Durango.- En un hecho registrado el sábado 24 de enero de 2026, un hombre identificado como Nelson 'N.', de 24 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo, luego de ser señalado directamente por la víctima en la colonia La Virgen, ubicada en la ciudad de Durango. La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona.

De acuerdo con el informe oficial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el caso se registró sobre la calle Dania, entre Gardenia, en donde el afectado tenía retenido a un sujeto que llevaba consigo dos gatos hidráulicos, uno tipo patín y otro de botella, presuntamente sustraídos de un predio cercano. A su llegada a dicha ubicación, los uniformados observaron al individuo en cuestión con las dos herramientas en ambas manos.

Esto motivó a los agentes a realizar una revisión para esclarecer el origen de los objetos. El reportante explicó que el sospechoso había trabajado anteriormente lavando camiones en su negocio y el día del presunto intento de robo volvió a solicitarle trabajo. El denunciante le permitió hacer limpieza en el patio donde resguarda sus unidades. Aproximadamente 20 minutos después, el hombre se presentó en el sitio para supervisar el trabajo.

No obstante, el perjudicado se percató de que el joven se iba del lugar y llevaba los gatos hidráulicos, los cuales se encontraban dentro del mismo terreno. Como resultado de la revisión, los oficiales aseguraron un gato hidráulico de patín color azul con negro, marca Duralast, y un gato hidráulico de botella color negro con perilla amarilla, mismos que fueron reconocidos por la parte afectado como de su propiedad.

Ante el señalamiento directo y el decomiso de los mencionados objetos, Nelson 'N.' fue asegurado y posteriormente trasladado a la estación Norte, en donde quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho, mientras que la herramienta decomisada que integrada como parte de la evidencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui