Llevaba 118 pastillas de fentanilo en su bolso; arrestan a mujer por narcomenudeo en Nogales

Nogales, Sonora.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora dictaminó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento legal en contra de una persona del sexo femenino, señalada por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes. La autoridad judicial determinó imponerle prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el juicio por delitos contra la salud en su variante de posesión de droga con fines de comercio.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Leandro Valle, de Nogales. Durante un recorrido de vigilancia y prevención, agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal interceptaron a la hoy imputada, identificada como Freyda M. Durante la inspección, los elementos de seguridad encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que resguardaba un total de 118 pastillas con las características propias del fentanilo.

Una vez asegurada la sustancia y detenida la implicada, todo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Esta instancia se encargó de integrar la carpeta de investigación correspondiente, reuniendo los datos de prueba necesarios para presentar el caso ante la autoridad judicial. Tras analizar la evidencia expuesta por la Fiscalía General de República (FGR), el juez validó la detención y resolvió la vinculación a proceso de la acusada.

Es importante recordar que, conforme a los principios rectores del sistema penal acusatorio, a la persona mencionada en este reporte se le considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que no se emita una sentencia condenatoria por parte del órgano jurisdiccional competente que determine lo contrario. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar ante cualquier acto delictivo.

Obtiene @FGRMexico vinculación a proceso contra una persona detenida con 118 pastillas de fentanilo en #Sonora

?? https://t.co/BCcwEMUViY pic.twitter.com/O1fPRkAtkS — Sonora (@FGR_Sonora) January 26, 2026

La FGR exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acto delictivo. Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en el inmueble ubicado en Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga, en Hermosillo. Asimismo, se encuentran habilitados canales de comunicación a distancia, como la línea telefónica 6622-89-70-45 y el correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx, disponibles todo el año para recibir reportes anónimos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR