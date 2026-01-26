Pánico en car wash de Hermosillo: Dos sujetos intentan MATAR a joven a BALAZOS; FGJES formula imputación

Hermosillo, Sonora.- El pasado jueves 22 de enero de 2026, TRIBUNA dio a conocer que se registró una agresión armada en Hermosillo que desató pánico en un car wash, donde sujetos armados intentaron dar muerte a un joven a punta de balazos; por los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra los presuntos responsables.

La imputación es contra dos personas por el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, imponiéndose la prisión preventiva justificada como medida cautelar en la capital del estado de Sonora. Los imputados son Francisco Alberto 'N', de 34 años, originario de Hermosillo, Sonora, y Pedro 'N', de 28 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, quienes son señalados como integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

La FGJES formuló imputación contra dos sujetos por tentativa de homicidio contra un joven en hechos que ocurrieron en Hermosillo

Según lo compartido por la FGJES, los hechos se registraron el pasado 22 de enero por la mañana, en un autolavado ubicado en el cruce de bulevar Morelos y Gilberto Escoboza, en la colonia Paseo de la Colina, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego contra la víctima Iram Azael 'N', de 24 años de edad.

Después de que se activó el Código Rojo, se estableció que un agresor ingresó a pie al establecimiento, realizó disparos contra Iram Azael 'N' y posteriormente huyó abordando un vehículo Chevrolet Aveo color blanco. En rápidas acciones, los elementos de Policía Municipal de Hermosillo dieron seguimiento y lograron el aseguramiento de la unidad motriz cuadras más adelante, junto con un arma de fuego; integrando datos de prueba el Agente del Ministerio Público a la respectiva carpeta de investigación.

Las defensas de los acusados solicitaron la ampliación del término constitucional para que el juez resuelva sobre su vinculación a proceso, por lo que de momento habrá que esperar a que la FGJES proporcione más información. Mientras que la dependencia afirma continuar con las investigaciones correspondientes y refrenda su compromiso de actuar con firmeza contra los generadores de violencia, garantizando procesos penales sólidos, el uso legítimo de la fuerza y la protección de la ciudadanía.

La FGJES formuló imputación contra dos sujetos por tentativa de homicidio contra un joven en hechos que ocurrieron en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui