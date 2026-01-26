Pasará toda su vida en prisión: Uriel asaltó a una menor de edad y la secuestró en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- La autoridad judicial del Estado de México dictó una sentencia de 99 años de prisión en contra de Uriel Gallardo Campos, tras encontrarlo plenamente responsable de cometer delitos de alto impacto en la entidad. El fallo condenatorio responde a las acusaciones de secuestro agravado y robo con violencia, ilícitos que fueron comprobados mediante un proceso penal ante el tribunal correspondiente.

Esta resolución pone fin al procedimiento legal referente a hechos que tuvieron lugar en octubre de 2016. Según consta en el expediente, ese día las partes afectadas transitaban a bordo de un automóvil por calles del municipio de Tlalnepantla. Durante su trayecto, un grupo de cuatro hombres que portaba armas de fuego, entre los que se encontraba el hoy sentenciado, les cerró el paso con otro vehículo.

Mediante amenazas y el uso de armas de fuego, los agresores despojaron a los ocupantes de sus pertenencias. Posteriormente, la situación escaló cuando retuvieron a una de las víctimas, quien era menor de edad; la joven fue trasladada contra su voluntad a un hotel de la zona, sitio donde sufrió agresiones y fue abusada. Tras la denuncia de estos actos, se iniciaron las labores de investigación pertinentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró reunir evidencias sufrientes que permitieron identificar a los responsables de los crímenes. Con la información recabada, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión necesaria para capturar a los implicados e ingresarlos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, dejándolos a disposición de un juez para determinar su situación jurídica.

Finalmente, al valorar la evidencia reunida, el juzgador emitió el fallo condenatorio contra Uriel Gallardo Campos. La pena se desglosa en 87 años de cárcel por el delito de secuestro agravado y 12 años adicionales por robo con violencia. Cabe señalar que la justicia ya había alcanzado a los cómplices de este caso, Yahir Alejandro Oliva Nolasco, Víctor Manuel Herrera Martínez y Edgar Misael Denova Sánchez, quienes recibieron estas mismas penas en el año 2018 por su participación en los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM