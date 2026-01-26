¿Qué pasó en Salamanca? Esto se sabe de la MASACRE en juego de futbol que dejó 11 MUERTOS

Salamanca, Guanajuato.- La violencia volvió a azotar al estado de Guanajuato este domingo. Durante la tarde, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en una cancha de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, luego de que se reportara un ataque armado que dejó múltiples víctimas: 11 fallecidas y seis lesionadas.

¿Qué pasó en Salamanca este domingo?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en un campo de futbol ubicado en la zona conocida como 'Campos de Cabañas', en la comunidad de Loma de Flores. Personas presentes, quienes presenciaban una final amateur de futbol, comenzaron a escuchar múltiples balazos, por lo que dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades.

En el sitio quedaron varias personas tiradas, con visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En tanto, los presuntos agresores huyeron hacia una dirección desconocida. Al sitio arribaron oficiales de la Policía Municipal de Salamanca, de la Policía Estatal de Guanajuato, de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja, quienes comenzaron a revisar a las víctimas.

Señalaron que el saldo del ataque fue de 11 personas sin vida y al menos seis más lesionadas. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó que diez personas fallecieron en el lugar de los hechos y una más murió mientras recibía atención médica en un hospital. Asimismo, apuntaron que las seis personas heridas continúan bajo atención médica.

La Fiscalía de Guanajuato informó que inició de manera inmediata, integral y prioritaria una investigación para el esclarecimiento de los hechos. También detalló que se desplegó personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados, quienes realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes.

Finalmente, la FGE condenó enérgicamente estos hechos que atentaron contra la vida y la convivencia social; reiteró su compromiso de combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, informando a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones y con apego a la legalidad y a los derechos humanos.

Por su parte, autoridades municipales informaron que elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para brindar atención inmediata y acordonar la zona. En coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se desplegó un operativo para la localización de los presuntos responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

