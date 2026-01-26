Sheinbaum reacciona a MASACRE en Salamanca que dejó 11 MUERTOS: ¿Qué dijo?

Ciudad de México.- La masacre registrada en Salamanca, Guanajuato, que dejó al menos 11 personas muertas durante un ataque armado en un juego de futbol ya está siendo atendida tanto por autoridades Estatales como Federales. Así lo confirmó la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 26 de enero de 2026 durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el violento ataque perpetrado este domingo 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca. Al respecto, Sheinbaum señaló que, por el momento, la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), aunque con el acompañamiento del Gobierno de México.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum comunicó que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal y la Fiscalía del estado para dar con los responsables de la masacre registrada en Salamanca, Guanajuato uD83DuDDE3?uD83DuDEA8 pic.twitter.com/rHkmhHPU6j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Asimismo, confirmó que el Gabinete de Seguridad federal colabora con el gobierno de Guanajuato para esclarecer los hechos y dar con los responsables: "Hizo un comunicado la gobernadora [Libia García Muñoz Ledo], y la fiscalía de Guanajuato. El gobierno de México, a través del Gabinete de seguridad, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables".

En esta misma intervención, Sheinbaum aclaró que, hasta este momento, el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR); puntualizó que el caso lo lleva la Fiscalía de Guanajuato, al tiempo que solicitó a los integrantes del Gabinete de Seguridad ampliar la información disponible sobre el avance de las investigaciones.

Ataque armado en campo deportivo deja 11 muertos

Tal como te informamos en TRIBUNA, el ataque ocurrió la tarde del domingo, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en los campos de futbol de la comunidad de Loma de Flores, al norte del municipio de Salamanca. De acuerdo con reportes de autoridades locales, las víctimas se encontraban conviviendo en el lugar cuando fueron atacadas a balazos.

#Seguridad | Inicio de semana VIOLENTO en Ciudad Obregón: Durante la madrugada de este lunes MATAN a un joven uD83DuDEA8??https://t.co/AwRsBubtbB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

El saldo preliminar fue de 11 personas fallecidas y al menos 12 lesionadas, quienes recibieron atención médica en distintos hospitales de la región. El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales, así como de servicios de emergencia. Hasta el momento, no hay reporte de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui