Sicarios ultiman a balazos a hombre en casa de Hermosillo; le colocaron mensaje amenazante

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de la madrugada de este domingo 25 de enero, se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en el sector poniente de Hermosillo. El despliegue policial respondió al reporte de un ataque armado que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida al interior de un domicilio en las calles Antonio Soto T. Gama y Labradores, de la colonia Villa Hermosa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas, cuando los primeros respondientes confirmaron la presencia de un hombre abatido, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar los indicios balísticos y la evidencia material visible en la escena. De acuerdo con la descripción física recabada, la víctima era de complexión delgada, tez morena clara y estatura media, con cabello corto de tono castaño claro y bigote.

Como señas particulares se documentó que portaba tatuajes con la figura de una calavera en el antebrazo derecho y una imagen de San Judas Tadeo en el antebrazo izquierdo. Asimismo, se observó que la persona tenía la mano izquierda amputada. El reporte indica que el fallecido presentaba heridas en el cráneo y el rostro, causadas por dos impactos de bala. En el suelo, los peritos recolectaron dos casquillos percutidos calibre .40 milímetros.

A un costado del cuerpo, se localizó una cartulina con un mensaje escrito vinculado a grupos delictivos, además de hallarse diversos envoltorios con sustancias que poseen características propias del crystal y la marihuana, lo que sugiere que el inmueble podría haber funcionado como un punto de venta de drogas. Información extraoficial señala que el occiso podría llevar por nombre Leobardo, de 41 años de edad.

#Seguridad | Detienen a una menor por violencia familiar en Sonora; la madre denuncia amenazas de muerte uD83DuDEA8uD83DuDC6Ahttps://t.co/Ij4LLp5QT1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procesaba el lugar para las indagatorias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales que ayuden a confirmar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui