Tragedia en Caborca: Choque y volcadura de dos vehículos deja un fallecido y cuatro heridos

Caborca, Sonora.- Durante las primeras horas de este lunes 26 de enero, se registró un accidente de tránsito de consecuencias fatales en Caborca, Sonora. Los hechos tuvieron lugar en la colonia La Huerta, un suceso que movilizó a diversos cuerpos de emergencia y seguridad pública hacia la zona poniente de la ciudad. El percance se ubicó puntualmente sobre la calle Chiapas, entre las avenidas Limón y Del Trigal.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de la 1:30 horas se produjo un choque que terminó en la volcadura de uno de los automóviles implicados. En el sitio se vieron involucrados dos vehículos, el primero, uno tipo sedán de la marca Volkswagen Jetta en color gris, con placas de circulación del Estado de Sonora. El segundo fue una pickup Jeep Rubicon, también de color gris, con matrículas procedentes del estado de Arizona.

Debido a la fuerza del impacto, esta última unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica y parte de la banqueta. Como resultado de este siniestro, se confirmó el fallecimiento de una persona del sexo masculino, un joven que en vida respondía al nombre de Daniel S. Z. Al arribar al sitio, los socorristas de la Cruz Roja procedieron a valorar a los afectados, corroborando que el joven mencionado ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, los paramédicos brindaron atención médica a por lo menos cuatro personas más que resultaron con lesiones diversas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir el tratamiento adecuado y descartar riesgos mayores a su salud. El perímetro fue resguardado por agentes de la Policía Municipal de Caborca, quienes se encargaron de proteger la escena para preservar los indicios.

Los automóviles chocados fueron removidos del lugar de los hechos

Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hizo acto de presencia para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar las causas que originaron el choque. Finalmente, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que servicios de grúas procedieron al retiro de las unidades para liberar el tránsito en el sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui