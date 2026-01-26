Tragedia en Sinaloa: Motociclista muere tras ser atropellado por automóvil al norte de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 26 de enero de 2026 se registró un fatal accidente de tránsito sobre la sobre la avenida Múnich, situada en el fraccionamiento Pradera Dorada, en el sector norte de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El lamentable percance tuvo lugar muy cerca del estadio El Encanto, en donde un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo, lo que generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el incidente ocurrió entre un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, y una motocicleta de la marca Italika, color azul marino con franjas blancas. Testigos del hecho señalaron que la unidad automotriz se desplazaba con normalidad sobre la mencionada avenida, cuando el motociclista salió repentinamente de una calle de terracería aledaña, sin percatarse de la presencia cercana del vehículo.

El impacto fue inevitable, por lo que el motociclista terminó tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad. El Departamento de Tránsito y Movilidad, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), confirmó que el hoy occiso fue identificado como David 'N.', de 74 años y con domicilio en la colonia Urías, según la identificación oficial que portaba. Una llamada a las líneas de emergencias alertó a las autoridades y a los cuerpos de auxilio.

uD83DuDD34| David, de 74 años de edad, murió tas choque entre motocicleta y automóvil en la avenida Múnich, a la altura del estadio El Encanto, en #Mazatlán.

uD83DuDD17 https://t.co/qGsZIVypHi#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/Yru1Isb2sC — Noroeste (@noroestemx) January 26, 2026

Una vez en el lugar, paramédicos confirmaron que el septuagenario ya no contaba con signos vitales, por lo que agentes de Tránsito Municipal procedieron a acordonar el área para facilitar las labores del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), zona sur, quien se encargó de las diligencias correspondientes. Las autoridades municipales corroboran la versión que señala que el motociclista recibió el impacto en su costado izquierdo y fue proyectado metros adelante.

El conductor del automóvil permaneció en el sitio y colaboró con las autoridades. De forma inicial, proporcionó los datos requeridos para el esclarecimiento de este lamentable accidente vial. Luego de que culminaron las respectivas pesquisas, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). De manera extraoficial se dijo que el fallecido presuntamente se dedicaba a la albañilería.

Fuente: Tribuna del Yaqui