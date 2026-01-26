Un octogenario resulta gravemente lesionado tras ser arrollado por una camioneta en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la tarde del domingo 25 de enero de 2026, un hombre de 89 años de edad resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un vehículo sobre la calle Jesús García, ubicada en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. El octogenario requirió de su traslado a un hospital de la localidad, en donde se dictaminó que presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que sí ponen en riesgo la vida.

De acuerdo el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 17:45 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a elementos de la Policía Municipal sobre el ingreso de una persona lesionada por atropellamiento en el Hospital General Zona 5, mismo que se encuentra en la colonia Siglo XXI, hasta donde acudieron los uniformados.

A su arribo, los agentes se entrevistaron con Valentín, de 89 años de edad, quien dijo que, momentos antes, estaba caminando por la citada calle, a la altura de una casa de empeño, cuando una camioneta Chevrolet Traverse, color blanca y modelo 2009, salió de reversa del estacionamiento del mencionado negocio y lo impactó, provocando su caída. El conductor del vehículo fue identificado como Armando A. 'N.', de 26 años de edad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos.

El automovilista auxilió al adulto mayor y, al notar que el dolor era intenso, lo trasladó por sus propios medios al referido nosocomio para que recibiera atención médica especializada. El personal médico confirmó que el masculino afectado presentaba lesiones que ponen en riesgo su vida, motivo por el que quedó bajo observación de los especialistas. Tras tomar conocimiento del caso, los policías dieron aviso al Centro de Atención Temprana.

Dicha autoridad determinó que, al no existir flagrancia, no procedía la detención del conductor, ordenándose únicamente el aseguramiento del vehículo, mismo que quedó a disposición de las instancias correspondientes. Será la autoridad ministerial quien se encargue del deslinde de responsabilidades legales derivadas de este suceso, conforme a los resultados de la respectiva investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui