Uniformado y en turno: Arrestan por extorsión a exdirector de Policía en Poza Rica, Veracruz

Poza Rica, Veracruz.- Durante las primeras horas de este lunes 26 de enero, autoridades de procuración de justicia del Estado de Veracruz realizaron el aseguramiento de Efigenio 'N', identificado como elemento activo y antiguo mando de la Policía Municipal de Poza Rica. La Fiscalía General del Estado comunicó que al individuo se le imputa presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, situación que provocó la movilización de diversas fuerzas del orden para cumplimentar el mandamiento judicial en su contra.

La captura se concretó gracias a una labor coordinada de la unidad encargada del combate al secuestro, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional de Detenciones, el personal operativo localizó al imputado justo al interior de las instalaciones de la corporación municipal de Poza Rica.

El reloj marcaba las 6:57 horas cuando se ejecutó la orden de aprehensión, momento en el cual el señalado se encontraba trabajando. Diversos reportes y fuentes locales refieren que el detenido responde al nombre de Efigenio Jiménez Bernabé. Aunque en el pasado se desempeñó como director o comandante de dicha policía, las autoridades indicaron que, al momento de su captura, ostentaba un cargo público municipal vigente, aunque ya no dentro de la alta jerarquía de la institución.

Un detalle del informe es que Efigenio 'N' vestía el uniforme reglamentario de la corporación, pantalón y camisola azul marino, botas tácticas negras y gorra a juego. Tras la lectura de sus derechos, el detenido quedó a disposición de las autoridades para ser presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Será en esta instancia donde un juez de control definirá su situación jurídica y determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

En Poza Rica, detenido presunto responsable de extorsión agravada. https://t.co/dbONrCedg4 pic.twitter.com/l8FsnEfCC4 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) January 26, 2026

La Fiscalía enfatizó que el despliegue se realizó con apego irrestricto a los derechos humanos y reafirmó su intención de trabajar de la mano con instancias federales y estatales para disminuir la incidencia de delitos de alto impacto, como la extorsión, garantizando que ningún servidor público esté por encima de la ley. Por ahora, los detalles sobre las víctimas y la forma en que operaba se mantienen bajo reserva para no afectar el curso de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui