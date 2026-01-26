Violencia en Ciudad Obregón: Disparos contra vivienda generan pánico en la Misión San Rafael

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del domingo 25 de enero de 2026 se activó el Código Rojo luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego en el sector suroriente de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se registró una intensa movilización policial y militar. Los reportes preliminares refieren que hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda, para posteriormente emprender la huida de la zona con rumbo desconocido.

De acuerdo con información recabada por fuentes extraoficiales, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tubutama y Ejército Nacional, situado en el fraccionamiento Misión San Rafael. Vecinos del sector reportaron lo sucedido a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano acudieron al llamado.

A su arribo, los agentes inspeccionaron el inmueble siniestrado, localizando casquillos percutidos y confirmaron daños visibles en la estructura del mismo, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Por su parte, personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de indicios balísticos para integrar la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Se reporta agresión armada contra una vivienda ubica en el fraccionamiento Misión San Rafael.

Una vez concluidas las pesquisas en el lugar, las unidades de las diferentes corporaciones se retiraron del sitio. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha emitido algún informe oficial sobre lo acontecido la noche de ayer domingo en el fraccionamiento Misión San Rafael. Sin embargo, las autoridades competentes se encargan de las investigaciones pertinentes para determinar el móvil de esta agresión armada y dar con los posibles responsables.

Cabe recordar que apenas el pasado jueves 8 de enero de 2026, una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos en el mismo fraccionamiento. El crimen se suscitó alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Anatu, entre las calles Adad y Bel. De manera preliminar se dijo que el hoy occiso se encontraba en el patio delantero de un domicilio, cuando al menos un sujeto armado irrumpió en el sitio y abrió fuego en su contra, privándolo de la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui