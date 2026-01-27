Adulto mayor hacía su despensa y se desvaneció en Torreón; falleció más tarde en un hospital

Torreón, Coahuila.- La tarde de este martes 27 de enero de 2026 reportó la muerte de un hombre de la tercera edad en el interior de una tienda de conveniencia ubicado en la colonia Navarro, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Los primeros informes indican que se trató de un deceso por causas naturales; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes confirmen o determinen esta versión surgida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre un adulto mayor que necesitaba atención médica, ya que experimentó malestares físicos cuando se encontraba realizando las compras de su despensa. El fatídico evento tuvo lugar en un establecimiento situado en el bulevar Independencia y la calle Río Lerma.

En el sitio, el sujeto repentinamente perdió el conocimiento y cayó al suelo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado para brindarle los primeros auxilios al adulto mayor, quien fue identificado preliminarmente como Jesús Soto Mendoza, de 70 años de edad. Trascendió de manera extraoficial que el individuo habría sufrido un paro cardíaco súbito, motivo por el que los socorristas realizaron maniobras de reanimación.

Muere hombre de la tercera edad mientras hacía sus compras en una tienda de conveniencia de Torreón, Coahuila.

Posteriormente, el personal médico trasladó de urgencia al afectado a un centro hospitalario cercano, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. Una vez reportado el deceso, las autoridades competentes se encargaron de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Después de culminadas las pesquisas, el cadáver fue retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley.

En otro caso similar, pero bajo diferentes circunstancias, un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en el estacionamiento de una tienda de conveniencia que se encuentra en el cruce de las calles Cuitláhuac y de las Palmas, también en el municipio de Torreón. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila llevó a cabo los respectivos trabajos de campo.

Fuente: Tribuna del Yaqui