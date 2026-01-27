Alejandra Guadalupe irrumpió en casa de Nogales, atacó a puñaladas a mujer e intentó escapar

Nogales, Sonora.- Una mujer llamada Alejandra Guadalupe 'N' se encuentra bajo un procedimiento penal acusada de atentar contra la vida de otra mujer en la ciudad de Nogales, Sonora. Durante la audiencia inicial ante el juez de control, se expusieron las evidencias necesarias para establecer la posible responsabilidad de la detenida en el delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2025.

Este paso en el proceso legal se dio una vez que las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente en su contra, permitiendo así el inicio de las acciones jurídicas pertinentes para esclarecer lo sucedido. Según la información recabada en la carpeta de investigación, eran aproximadamente las 22:30 horas cuando se rompió la tranquilidad de una vivienda situada en la calle San José, de la colonia Lomas de Anza.

Los detalles de los hechos indican que la imputada ingresó al inmueble sin contar con el consentimiento de los moradores, ejerciendo fuerza sobre la puerta para lograr su acceso al interior de la propiedad. Una vez dentro del domicilio, Alejandra Guadalupe 'N' presuntamente utilizó un arma blanca para agredir a la víctima. Las evidencias presentadas señalan que el ataque fue directo y con la clara intención de causar daño mortal.

Como consecuencia de esta agresión, la mujer afectada sufrió diversas heridas que fueron catalogadas por los médicos legistas como aquellas que ponen en riesgo la vida y requieren un periodo de sanación superior a los 15 días. Es importante destacar que, según lo expuesto ante la autoridad judicial, el objetivo de privar de la vida a la víctima no se consumó gracias a factores ajenos a la voluntad de la agresora.

FGJES formula imputación en contra de Alejandra Guadalupe “N” por feminicidio en grado de tentativa en Nogales



Nogales, Sonora, 27 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación por el delito de feminicidio en grado de tentativa a… pic.twitter.com/KxtfeNemJw — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Fue la oportuna aparición de una tercera persona en la escena del crimen lo que impidió que el ataque tuviera consecuencias fatales. Tras estos acontecimientos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene el curso de la indagatoria para dar una resolución al caso, enfocándose en la protección de la integridad de la víctima y en la aplicación estricta de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora