Ataque armado en un taller automotriz deja un muerto y otro lesionado en el norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 27 de enero de 2026 se registró una intensa movilización policiaca y militar en la colonia Obrero Campesino, perteneciente al sector La Lima, en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por un ataque armado en el interior de un taller automotriz y que dejó como saldo a una persona muerta y otra más herida. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información respecto al posible o los posibles responsables.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, en un establecimiento situado sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, entre las calles Satélite y Plutón, en el mencionado asentamiento humano. De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Javier 'N.', de años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Gregorio y tiene 54 años de edad.

En la escena del crimen se apreciaba que el cuerpo del hombre que quedó sin vida estaba muy cerca de un vehículo que estaba en reparación dentro del taller mecánico, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde, hasta el momento, se desconoce su estado de salud", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ataque armado al interior de un taller automotriz deja un hombre fallecido y uno herido en inmediaciones de la colonia Obrero Campesino sector La Lima. pic.twitter.com/heNuYv7nAD — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 28, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al sitio y delimitaron el perímetro con cinta de precaución de color amarillo. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, confirmando que unas de las víctimas ya no contaba con signos vitales y realizaron el traslado del otro masculino a un centro hospitalario de la capital sinaloense, donde recibe atención médica especializada.

Aún no se tiene conocimiento si el hoy occiso y el lesionado son empleados del taller automotriz o, bien, clientes del mismo. Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo y policías investigadores se encargaron de las primeras indagatorias para que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui