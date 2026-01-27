Atentado contra funcionario en Tlaxcala: Disparan contra presidente auxiliar de San Mateo Ayecac

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.- La noche del pasado lunes 27 de enero de 2026, nuevamente se hizo presente la violencia y, en esta ocasión, la víctima fue otro funcionario público, pues civiles armados balearon y dejaron gravemente lesionado a Eduardo Castañeda Cerón, presidente auxiliar de San Mateo Ayecac, localidad perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

De acuerdo con información de Milenio, hasta el momento de la elaboración de esta nota se maneja la versión de que, al instante del ataque, Eduardo salía de su vivienda y que todo habría comenzado cuando confrontó a unos hombres que consumían alcohol en la entrada de su domicilio. Sin embargo, en otra versión también se señala que en realidad el funcionario iba llegando a su hogar cuando fue interceptado de manera sorpresiva, resultando herido de gravedad.

De hecho, los delincuentes sacaron un arma de fuego y le dispararon al menos en cuatro ocasiones, lo que provocó que actualmente se encuentre internado en un hospital de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla. Por lo pronto, se desconoce por completo su estado de salud, pero en este medio de comunicación se estará al pendiente de todos los avances y de cuando finalmente se pronuncie alguna fuente oficial sobre su condición.

Se encuentra grave

De igual forma, es necesario especificar que los autores intelectuales del ataque todavía no han sido capturados y que sus identidades permanecen como un misterio. No obstante, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes y se espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala emita un comunicado con más pormenores de este nuevo acto de violencia perpetrado contra un servidor público, el cual se suma a la lista de afectados por la delincuencia.

#Seguridad | Homicidio en Hermosillo: Sicarios irrumpen en vivienda de Los Arroyos y ejecutan a un HOMBRE uD83DuDEA8https://t.co/POob850LBZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

El mismo medio antes citado compartió que, una vez consumado el ataque, los sujetos armados huyeron rápidamente del lugar. Posteriormente, familiares y vecinos de Castañeda Cerón salieron de sus domicilios para auxiliarlo y, debido a su delicada condición, decidieron trasladarlo al Hospital Alexander Fleming de Texmelucan. Asimismo, agentes de seguridad ciudadana desplegaron un operativo en la zona con el apoyo de autoridades federales, sin que hasta el momento se reporten resultados positivos.



Fuente: Tribuna del Yaqui