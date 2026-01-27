Cae joven de 24 años en posesión de 87 explosivos cerca de los límites de Chihuahua y Sonora

Moris, Chihuahua.- Durante la madrugada de este martes 27 de enero, las fuerzas del orden efectuaron la captura de Hiram Giovany A. M., un joven de 24 años de edad, en la cabecera municipal de Moris, Chihuahua. Esta acción fue el resultado de un recorrido de vigilancia coordinado entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y personal del Ejército Mexicano, quienes mantenían presencia en la zona como parte de las estrategias de seguridad implementadas en la región serrana.

Los agentes detectaron un vehículo marca Chevrolet Tahoe, de color blanco, transitando por la calle principal de la localidad sin placas de circulación. Ante esta irregularidad, el personal uniformado procedió a marcar el alto al conductor para efectuar una inspección. Al revisar el interior del automóvil, localizaron un cargamento compuesto por 87 artefactos explosivos ya terminados, así como 18 contenedores metálicos vacíos, diseñados para la fabricación de más armamento de este tipo.

Sumado a este material, se aseguraron dos chalecos tácticos. Tras el hallazgo, Hiram Giovany fue puesto bajo arresto y, junto con los objetos confiscados, fue trasladado a la ciudad de Cuauhtémoc. Ahí quedó a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. En sus primeras declaraciones ante la autoridad, el detenido afirmó pertenecer al grupo delictivo conocido como La Línea, brazo armado vinculado al Nuevo Cártel de Juárez.

Este suceso ocurre en un contexto de seguridad complejo para la entidad. Desde septiembre de 2024, la zona que conecta los municipios de Aldama y Ojinaga ha registrado un incremento en la actividad delictiva debido a la disputa territorial entre La Línea y la facción de Los Cabrera Sarabia, ligada al Cártel de Sinaloa. Dicha situación ha motivado el despliegue de más de 300 elementos de las fuerzas armadas y estatales para reforzar la vigilancia en el corredor fronterizo.

La captura de Hiram Giovany se suma a recientes acciones de las autoridades en la región, como la detención de Roberto 'N', alias 'El 02', presunto líder de Los Cabrera Sarabia en zonas aledañas como Coyame del Sotol y Manuel Benavides. El aseguramiento de este importante número de explosivos en Moris representa un avance en las labores para reducir la capacidad logística de las organizaciones que operan en el occidente y norte de Chihuahua.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora