Capturado en Monterrey: Dan con sujeto que acribilló y atropelló a hombre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de Sonora confirmaron avances en la carpeta de investigación abierta tras la muerte de Marcos 'N', acontecida el pasado 18 de enero en la colonia Las Torres, de Ciudad Obregón. Como resultado de las indagatorias para localizar a los responsables, agentes estatales lograron ubicar y capturar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a un sujeto vinculado directamente con estos actos violentos.

Para lograr esta detención, fue necesaria la labor conjunta con la Fiscalía de aquella entidad del norte del país, lo que permitió ejecutar la orden de aprehensión vigente. El individuo bajo custodia será trasladado y presentado ante el juez competente de Sonora, quien se encargará de definir su estatus legal basándose en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público hasta el momento.

De forma paralela a la captura, el personal encargado del caso realizó una serie de inspecciones judiciales este martes 27 de enero con el fin de recolectar mayores indicios del caso. La primera acción tuvo lugar en el sitio exacto donde sucedió el crimen, donde los peritos lograron recuperar un sistema completo de videovigilancia, cuyo análisis podría aportar información visual sobre lo ocurrido.

Posteriormente, se ejecutó una segunda revisión en una casa situada en el fraccionamiento Puente Real, también en Ciudad Obregón. Este inmueble guarda relación con la persona capturada en Monterrey. En el interior de la propiedad, las autoridades localizaron un vehículo tipo Razer, modelo 2018. Al verificar sus números de serie en las bases de datos internacionales, se descubrió que dicha unidad cuenta con un reporte de robo vigente emitido en Phoenix, Arizona.

A estos hallazgos se suma el aseguramiento realizado el pasado 23 de enero, consistente en un automóvil Mercedes Benz, línea CLA 200. Según los reportes, este automóvil fue empleado por el agresor durante el ataque armado y su posterior escape. La unidad coincide plenamente con la que aparece en diverso material audiovisual que circuló en plataformas digitales, donde se aprecia cómo el conductor pasó el vehículo encima la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continuará con las diligencias correspondientes y conforme avance la investigación se mantendrá informada a la opinión pública sobre las acciones realizadas por esta representación social", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui