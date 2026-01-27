Capturan a dos implicados en el secuestro de tres abogados que salían de reclusorio en CDMX

Ciudad de México.- Autoridades de seguridad de la Ciudad de México lograron la captura de dos individuos señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres abogados, un caso que ha mantenido la atención pública desde finales de mayo de 2025. Entre los aprehendidos destaca Arturo 'N', quien se desempeña como maquinista, y cuya detención se ha convertido en el eje central de las recientes diligencias para esclarecer el destino de las víctimas.

Junto a él, también fue asegurado Mario 'N', ambos vinculados al círculo cercano de Lenin Jonathan Canchola, líder de la agrupación delictiva conocida como Los Malcriados 3AD. La localización de ambos sujetos, y sobre todo del maquinista Arturo 'N', fue posible gracias a una exhaustiva revisión de las cámaras del C5 y al rastreo de datos de telefonía móvil. Los agentes de la Policía de Investigación desarrollaron una labor minuciosa de geolocalización.

Esto permitió trazar los movimientos de los sospechosos días después de que los abogados fueran vistos por última vez. Los datos recabados apuntan a que los detenidos operaron bajo instrucciones directas de la misma organización a la que las víctimas prestaban sus servicios profesionales. El origen de estos hechos se remonta al 28 de mayo, cuando los litigantes Ana Isabel Ruiz, Raziel Rafael Ruiz y Óscar Reyes salieron del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa.

Aquella tarde, acudieron a una audiencia en defensa de Lenin Canchola, donde se determinó que el imputado enfrentaría juicio por secuestro agravado, aunque se desestimaron los cargos por delincuencia organizada. Al abandonar el recinto penitenciario, los tres abogados fueron abordados por un grupo de hombres que, mediante engaños, les solicitaron subir a una camioneta con la promesa de sostener una reunión con su cliente.

Aprehendimos a Mario “N” y Arturo “N” por su probable participación en la desaparición de tres abogados, ocurrida el 28 de mayo de 2025, luego de acudir a una audiencia.



Las indagatorias sugieren que el vehículo tomó rumbo hacia la zona boscosa del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Durante el trayecto, uno de los abogados logró enviar un mensaje a sus familiares alertando sobre el cambio de ruta y la situación irregular. Desde entonces, el protocolo de búsqueda de personas se mantiene activo.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que se trabaja para analizar cada metro del perímetro del reclusorio y las zonas montañosas del sur de la Ciudad de México, con el objetivo de encontrar indicios que lleven al paradero de los tres profesionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui