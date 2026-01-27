Conmoción por asesinato de maestra de jardín de niños en Veracruz; hija y yerno, detenidos

Agua Dulce, Veracruz.- Un operativo desplegado por elementos de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano dio como resultado ayer lunes 26 de enero la captura de dos personas, presuntamente vinculadas a los hechos violentos registrados horas antes en el municipio de Agua Dulce, Veracruz. La movilización de las fuerzas del orden se intensificó pasado el mediodía, cuando se detectó un vehículo que coincidía con las características de la unidad propiedad de la maestra hallada sin vida esa misma mañana.

El despliegue inició cuando los agentes visualizaron el automóvil circulando por la zona, lo que dio pie a una persecución por distintas vialidades hasta que la unidad se detuvo. Al asegurar el perímetro y realizar la inspección, las autoridades arrestaron a los ocupantes, un hombre y una joven estudiante del Colegio de Bachilleres. Ambos fueron señalados como el yerno y la hija de la víctima, respectivamente, convirtiéndose en los principales sospechosos de la agresión contra la educadora.

Esta acción policial responde al hallazgo reportado después de las 9:00 horas (local), cuando se notificó la presencia de un cuerpo de mujer en una cuneta de la carretera antigua Agua Dulce - Rabasa, cerca de la colonia Kilómetro 2. La víctima, reconocida como Martha Pérez González, de 53 años de edad, presentaba evidencias de agresión física y quemaduras, situación que movilizó a los distintos cuerpos de seguridad hacia su domicilio.

Al realizar la inspección en la vivienda de la docente del jardín de niños 'Leopoldo Lagunes', los investigadores encontraron rastros hemáticos que sugerían que el ataque ocurrió al interior del inmueble. La hipótesis actual indica que, tras cometerse el acto en la residencia, el cuerpo fue trasladado hacia el punto donde finalmente fue localizado. Una vez asegurados, el sujeto y la joven fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

#entérate | La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos informó que en menos de 24 horas fue esclarecido el h0mic¡di0 de la maestra Martha González Pérez, de 53 años, cuyo cuerpo fue localizado calcinado frente a su domicilio en la colonia Kilómetro 2 y Medio, en Agua Dulce, Veracruz.… pic.twitter.com/fcDoT2l0ek — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) January 27, 2026

Debido a que la hija de la víctima es menor de edad, el proceso legal requerirá protocolos distintos. Ambos fueron trasladados a la ciudad de Coatzacoalcos, donde se dio inicio a la integración de la carpeta de investigación para definir su situación jurídica y esclarecer su grado de participación en este suceso que ha impactado a la comunidad del sur de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui