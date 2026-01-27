Cumple tres días desaparecido; Comisión de Búsqueda confirma desaparición de expolicía de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, el pasado domingo 25 de enero de 2026 se dio a conocer la desaparición de José Ricardo Durán Lauterio, exelemento de la Policía Municipal de Cajeme, quien fue visto por última vez el 24 de enero en este municipio. Y este martes 27 de enero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó que no ha sido localizado.

De acuerdo con la ficha oficial emitida por la Comisión, José Ricardo Durán Lauterio, de 44 años de edad, fue visto por última vez en Cajeme, Sonora, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero. La desaparición quedó asentada bajo el expediente SG/CBPESON/036/2026, y su imagen comenzó a circular de manera oficial para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Desde el pasado domingo 25 de enero, la desaparición del exagente fue dada a conocer de manera pública; sin embargo, fue hasta este lunes 26 de enero cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, confirmó que se trata de un exelemento de la corporación, descartando cualquier vínculo con actividades recientes dentro de la institución.

El funcionario explicó que Durán Lauterio fue separado de sus funciones en junio de 2025 y que, desde esa fecha, la corporación no mantenía contacto directo con él, por lo que su desaparición no está relacionada con su desempeño como policía municipal. "Se tiene el registro de la desaparición de un expolicía; fue separado de sus funciones en junio de 2025 y, a partir de esa fecha, no se tiene contacto directo con él por parte de la corporación", declaró Cruz Hernández.

De acuerdo con información difundida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A. C., la última ubicación conocida de José Ricardo Durán Lauterio fue en el fraccionamiento Torres de París, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Las autoridades municipales indicaron que, tras el reporte presentado por los familiares, el caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia responsable de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Cruz Hernández subrayó que hasta el momento no existen indicios de que se trate de un hecho violento o relacionado con la comisión de algún delito, aunque las indagatorias continúan en curso.

En la ficha de búsqueda se detalla que José Ricardo Durán Lauterio es de nacionalidad mexicana, de complexión robusta, piel morena, cabello rapado y ojos cafés; mide aproximadamente 1.70 metros, pesa cerca de 95 kilogramos y cuenta con una cicatriz en la frente del lado izquierdo como seña particular.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ RICARDO DURÁN LAUTERIO.

Cualquier información, al correo o teléfono:

-comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/YeS95F2BS0 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui