Detienen en Empalme a chofer de tráiler por transportar 17 mil cartuchos para arma de fuego

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo realizado en el municipio de Empalme, Sonora, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con agentes de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), interceptaron una unidad de transporte de carga. Como resultado de esta acción, las fuerzas del orden procedieron a la detención de una persona y al decomiso de una cantidad importante de municiones de alto calibre que eran trasladadas de manera ilegal.

El aseguramiento consistió en un tráiler acoplado a un semirremolque, el cual transportaba tres automóviles tipo sedán. Al efectuar la inspección de la carga, los uniformados descubrieron un total de 17 mil 700 cartuchos útiles. El inventario del material bélico arrojó la existencia de 15 cajas, que contenía cada una mil municiones del calibre 7.62x39 milímetros, además de otras dos cajas que resguardaban mil 350 unidades cada una, correspondientes al calibre 5.56x45 milímetros.

Tras concluir las diligencias en el lugar, tanto el conductor aprehendido como el vehículo pesado, los autos y el material balístico fueron remitidos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar curso a los procedimientos jurídicos necesarios. La Semar señaló que con estas acciones mantiene su labor de vigilancia y protección, ratificando su voluntad de seguir sumando esfuerzos con las corporaciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la tranquilidad y el orden público en el territorio nacional.

Lo tres automóviles también fueron incautados por autoridades

Otro hecho similar sucedió hace solo unos días. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó a través de sus redes sociales sobre un importante operativo de seguridad realizado en la zona de Sonoyta, al norte del Estado. La acción efectuada por instituciones federales de seguridad durante la noche del viernes 16 de enero, permitió el aseguramiento de equipo bélico y vehículos que se encontraban vinculadas a actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte, las fuerzas del orden detectaron y aseguraron un tráiler que transportaba seis automóviles, mismos que contaban con reporte de robo vigente. Además del aseguramiento de las unidades, las autoridades localizaron en el tractocamión cuatro armas de fuego de alto poder, diversas armas de bajo calibre y cientos de cartuchos útiles. El decomiso también incluyó equipo táctico y chalecos antibalas.

Fuente: Tribuna del Yaqui