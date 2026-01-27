Detienen a hombre con orden de aprehensión en Nogales; intentó esconderse al ver a la policía

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante la tarde del lunes 27 de enero de 2026, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en contra de un hombre identificado como Víctor Alonso 'N.', de 35 años de edad, como resultado de un recorrido de vigilancia preventiva efectuado en el sector de Las Pilas, ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando agente municipales realizaban labores de patrullaje sobre la calle Pila Azul, justo detrás de una tienda de conveniencia OXXO. En ese momento, los uniformados se percataron de la presencia de un individuo que, al notar la presencia policial, buscó refugiarse entre los vehículos que estaban estacionados en la zona para no ser visto.

Por tal motivo, los oficiales descendieron de la unidad y abordaron al sujeto, a quien le solicitaron la entrega de su credencial del INE, a través de la que confirmaron su identidad. Después de verificar sus datos en la base de Plataforma México, las autoridades municipales constataron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones intencionales, misma que fue emitida el pasado 20 de abril de 2024.

Cumplimentan orden de aprehensión en el sector de Las Pilas de Nogales, Sonora.

Derivado de esto, los policías realizaron la detención del masculino conforme a los protocolos legales y posteriormente se realizó su traslado ante el médico calificador para su valoración correspondiente. Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), autoridad que se encargará de dar seguimiento al mandato judicial y de las investigaciones correspondientes del caso.

El detenido permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación jurídica, con base en los resultados de las indagatorias complementarias. A su vez, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades investigadoras para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y la atención oportuna de órdenes judiciales en el municipio de Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui