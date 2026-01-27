Ciudad de México.- Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, detuvieron a Juan 'N', alias 'El Seven', un sujeto identificado como líder de facción del grupo criminal La Familia Michoacana, además de contar con una orden de reaprehensión. Su captura fue informada por la fiscalía el día 27 de enero de 2026; después fue llevado al Reclusorio Sur para que sea determinada su situación jurídica.

'El Seven' fue capturado en un inmueble en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa. Las averiguaciones apuntan a que dicho sujeto estaría relacionado con delitos de alto impacto en territorio mexiquense, en la Ciudad de México y en Morelos.

'El Seven' es detenido en Edomex; lo vinculan como líder operativo de La Familia Michoacana

Grupo delictivo: La Familia Michoacana

La Familia Michoacana ha construido redes de control económico y violencia hacia territorios del Estado de México, particularmente en municipios del sur. De acuerdo con informes de sedes oficiales, el grupo delictivo ha establecido un poder sobre la distribución de productos básicos, materiales de construcción y servicios, operando mediante extorsión, cobro de derecho de piso y amenazas físicas o morales a pequeños comerciantes.

Las autoridades estatales y federales han realizado diversos operativos en los cuales se han documentado operaciones de aseguramiento de propiedades que habrían sido utilizadas como casas de seguridad, puntos de vigilancia o para actividades ilícitas, así como la incautación de fincas, rancho, bodegas y otras propiedades.

El actuar del grupo afecta considerablemente la seguridad pública; además, estas prácticas generan impactos directos en el costo de vida, encarecen bienes esenciales y disuaden la denuncia por miedo a represalias. Uno de los rostros más visibles de esta expansión hacia el Estado de México son los hermanos Johnny 'El Pez' Hurtado Olascoaga y José Alfredo 'El Fresa' Hurtado Olascoaga, identificados como líderes de La Nueva Familia Michoacana.

Agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX, en colaboración con la @FiscaliaEdomex lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, sobre el que pesaba un orden de reaprehensión, y que es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal “La Familia Michoacana”.… pic.twitter.com/a4Mqd3JsxA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui