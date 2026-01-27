Encuentran a hombre sin vida y con huellas de violencia en una vivienda al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 27 de enero de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo, la cual se ubica en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por el hallazgo de un hombre sin vida y con huellas de violencia en un domicilio de la demarcación. La localización del cuerpo generó una intensa movilización policiaca en la zona, mientras que las autoridades confirmaron que el sujeto fallecido presentaba heridas provocadas por objeto punzocortante.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 09:40 horas, cuando familiares y vecinos del sector reportaron la presencia de una persona sin vida en una vivienda rústica que se sitúa sobre la calle Suaqui Grande, entre Solidaridad y Américo Vespucio. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo arribaron al lugar como primeros respondientes, constatando el deceso del individuo.

De forma preliminar, el hoy occiso fue identificado como Francisco Santos, de 56 años de edad, quien, según el testimonio de sus propios familiares, era adicto a una droga conocida como 'crystal'. Además, se dijo que conocidos de la víctima se reunían constantemente en la residencia donde fue encontrado para consumir sustancias ilícitas. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades competentes.

Los agentes municipales corroboraron que el cadáver presentaba aparentes lesiones producidas por arma blanca, por lo que notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Personal de la dependencia estatal llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, así como de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de él o los posibles responsables.

La noche del lunes 26 de enero de 2026, en la misma colonia Miguel Hidalgo, autoridades locales atendieron el reporte sobre un presunto intento de privación de la libertad. Los reportes preliminares indican que los hechos se registraron alrededor de las 23:02 horas (tiempo local), sobre el cruce de las calles San Pedro y Margarita Maza de Juárez. Finalmente, la presunta víctima no confirmó el delito, a pesar de la detención de dos personas, quienes fueron liberadas después.

