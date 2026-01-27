Está grave de salud: Patrulla Fronteriza dispara contra migrante en frontera Arizona-Sonora

Arivaca, Arizona.- Un balacera se registró durante la mañana de este martes 27 de enero en Arivaca, una pequeña comunidad rural situada dentro del condado de Pima, Arizona. Los hechos tuvieron lugar a escasos 16 kilómetros de la frontera con Sonora y contaron con la participación directa de elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. La situación generó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas del orden.

El reporte del distrito de Bomberos de Santa Rita indica que la alerta se recibió cerca de las 7:30 horas (local). Al arribar al sitio, los paramédicos localizaron a una persona con heridas de bala. Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario solicitar un transporte aéreo para trasladar al afectado a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta como crítico. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del lesionado no ha sido revelada.

Tampoco se conocen los detalles sobre las razones que detonaron el uso de la fuerza letal. Chris Nanos, alguacil del condado de Pima, confirmó el suceso y comunicó que su departamento trabaja con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer los hechos. A pesar de las solicitudes de información, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido pronunciamientos sobre el bienestar de sus agentes ni ha ofrecido una postura sobre lo ocurrido.

Arivaca es conocida por ser una ruta de tránsito habitual para migrantes, lo que la convierte en un punto de contacto frecuente entre quienes cruzan el desierto, los activistas humanitarios y los cuerpos de seguridad. Este episodio se suma a otros eventos violentos recientes que han dado de qué hablar debido a las actuaciones de las agencias federales de Estados Unidos.

Apenas el sábado pasado, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció tras ser acribillado durante una diligencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. Asimismo, se recuerdan otros casos recientes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero y la retención de un menor de 5 años, situaciones que ha generado polémica por los protocolos vigentes y el uso excesivo de la fuerza de autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui