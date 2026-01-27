Falla eléctrica desata incendio y deja vehículo calcinado en estacionamiento del norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, un automóvil tipo sedán comenzó a incendiarse en un estacionamiento ubicado sobre el bulevar López Portillo y Morelos, en la colonia Sacramento, al norte de la ciudad de Hermosillo. Al parecer, el siniestro fue ocasionado por fallas en el sistema eléctrico de la unidad, lo que provocó que el vehículo quedara completamente destruido.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar se movilizaron de manera inmediata elementos del Departamento de Bomberos, así como agentes de la Policía Municipal. En el caso de los primeros, se encargaron de sofocar las llamas; sin embargo, pese a su pronta intervención, el fuego ya había consumido por completo la zona del motor. No obstante, se logró evitar que vehículos cercanos resultaran afectados y que se registrara una tragedia de mayores dimensiones.

Es importante destacar que no se reportaron personas lesionadas, ya que el propietario se encontraba fuera de la unidad cuando las llamas comenzaron a propagarse. En cuanto al automóvil, este fue asegurado por personal de Tránsito Municipal, en espera de ser retirado del sitio mediante una grúa. En este medio de comunicación se estará al pendiente en las próximas horas de cualquier actualización que surja con respecto a este hecho.

No se reportan víctimas

Cabe señalar que, en la capital del estado, este tipo de incidentes se han vuelto recurrentes en fechas recientes, pues como te informamos en TRIBUNA, la noche del pasado 24 de enero de 2026 se registró un incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Granados, entre las vialidades Simón Bley y Olivares. Al igual que en el caso anterior, afortunadamente no se reportaron víctimas mortales y únicamente se registraron pérdidas materiales.

Ante esta situación, se aprovecha para hacer un llamado a la ciudadanía a revisar constantemente sus vehículos antes de salir a realizar sus actividades cotidianas, ya que este tipo de desgracias pueden ocurrir en cuestión de segundos. La misma recomendación aplica para los hogares, donde está confirmado que la gran mayoría de los incendios se derivan de aparatos eléctricos que se dejan encendidos y que, a causa de un cortocircuito, pueden provocar cambios irreversibles en la vida de las personas.

