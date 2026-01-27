FGR acusará HOMICIDIO CULPOSO por tragedia del Tren Interoceánico; señalan exceso de velocidad como causa

Ciudad de México.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, dio a conocer que se determinó acusar de homicidio culposo por la tragedia del Tren Interoceánico. Señaló que la investigación apunta a la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que ya se realizan diligencias a través de la Agencia de Investigación Criminal. Además, este martes 27 de enero de 2026, la FGR descartó fallas mecánicas como la causa del descarrilamiento e informó que el exceso de velocidad sería la posible causa del fatídico accidente.

Ernestina Godoy comentó que luego de realizar los peritajes y análisis del accidente ferroviario en Oaxaca, donde el Tren Interoceánico descarriló provocando la muerte de 14 personas y dejando también a varios lesionados, fue causado por el exceso de velocidad.



La fiscal señaló que las normas indicaban que el tren debía viajar a un máximo de 45 kilómetros por hora (km/h) en el servicio de carga y 50 km/h en el servicio de pasajeros, en tanto que la velocidad autorizada en la curva donde se accidentó, según los registros de la caja negra, indica que el tren iba a 65 km/h, 15 km arriba del límite permitido.

La titular de la FGR reiteró que el tren no presentaba fallas y que su funcionamiento era adecuado, por lo que descartó que ese factor haya provocado el descarrilamiento. "No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente; esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, operación de la máquina y su estado físico".

También señaló que se determinó ejercer acción penal al concluir que las personas responsables de la operación del tren no cumplieron con la normatividad vigente. La investigación apunta a la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que ya se realizan diligencias a través de la Agencia de Investigación Criminal.

"En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente, incluso desde puntos en los que frenó a cero kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado la velocidad del tren, tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro", dijo Godoy

Fuente: Tribuna del Yaqui