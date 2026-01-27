FUERTE accidente en la Del Valle CDMX deja una víctima; así ocurrió el siniestro esta MADRUGADA

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 27 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencias, se movilizaron en inmediaciones de la colonia del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular que dejó una víctima herida. El presunto responsable del siniestro quedó en calidad de detenido.

Reportes que circulan en redes sociales señalan que el accidente ocurrió la madrugada de hoy, martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 02:30 horas, tiempo local, en la intersección del Eje 3 avenida Coyoacán y Eje 5 Eugenia, en la alcaldía ya mencionada. En ese punto, el conductor de un vehículo particular, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra una camioneta.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en del Valle Centro moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de ???????Protección Civil, quienes confirmaron que uno de los tripulantes quedó lesionado y atrapado dentro del automóvil.

Rápidamente, iniciaron con las labores de rescate en la escena. Por fortuna, la víctima no requirió que un traslado hospitalario. Sin embargo, se reportaron severos daños materiales, por lo que fue necesario que oficiales de la SSC-CDMX cerraran la circulación durante varios minutos, en lo que se retiraban los escombros de los carros siniestrados.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Accidente vial en la Del Valle. La imprudencia y el exceso de velocidad provocaron un fuerte choque en el cruce de Av. Coyoacán y Eugenia.



Una persona resultó lesionada, fue rescatada y atendida sin riesgo de vida; el conductor responsable quedó… pic.twitter.com/5p12ubi0pt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

Asimismo, se informó que el presunto responsable del accidente quedó en calidad de detenido por oficiales de la Policía capitalina. Más tarde, estos lo llevaron al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde se definirá su situación legal. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de esta persona, así como si circulaba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui