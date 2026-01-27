Golpes y gas lacrimógeno: Procesan a empleado de anexo por muerte de hombre en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un juez de control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Marco Antonio 'N', quien laboraba en un centro de rehabilitación en la ciudad de Hermosillo. La autoridad judicial consideró que existen pruebas suficientes para señalar su presunta responsabilidad en la muerte de Pedro Óliver 'N', bajo el cargo de homicidio calificado con ventaja. Durante la audiencia inicial, se le impuso la prisión preventiva justificada.

Los sucesos que integran la carpeta de investigación ocurrieron la tarde del 9 de septiembre de 2025. Según la información recabada, el acusado acudió en compañía de otros sujetos a una vivienda situada en la colonia Hacienda del Sur. El objetivo de la visita era realizar un traslado para el internamiento de la víctima, presuntamente a petición de sus familiares, quienes habían solicitado apoyo al centro llamado Cetih ante una crisis de adicción.

No obstante, la acción escaló a niveles de violencia física. Las indagatorias establecen que el grupo de hombres ingresó al inmueble y agredió a Pedro Óliver utilizando fuerza desmedida. Se documentó que la víctima recibió múltiples golpes con objetos contundentes en el rostro y distintas partes del cuerpo. Aunado a esto, los agresores esparcieron gas lacrimógeno dentro de la casa para desorientarlo y procedieron a someterlo contra el piso, aprovechando su superioridad numérica para inmovilizarlo.

Una vez reducido y en estado crítico, el hombre fue subido a un automóvil privado para ser llevado a recibir atención médica. El destino fue la base de la Cruz Roja localizada en el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle 14 de Abril, en la colonia San Benito. Lamentablemente, al arribar al sitio y ser revisado por el personal médico, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Los estudios forenses concluyeron que la causa del fallecimiento fue una hemorragia subaracnoidea.

Vinculado a proceso integrante de centro de rehabilitación por homicidio ocurrido en Hermosillo: FGJES



Hermosillo, Sonora, 27 de enero de 2026.- Por su probable participación en el delito de homicidio calificado con ventaja, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora… pic.twitter.com/6O3i26cL7g — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Lo anterior debido a la consecuencia directa del politraumatismo sufrido minutos antes en su domicilio. Tras estos hechos, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión contra Marco Antonio 'N', presentándolo ante la justicia para responder por las lesiones que causaron la pérdida de la vida de Pedro Óliver, mientras continúa el plazo de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora