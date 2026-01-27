Hallan fosa clandestina con restos humanos al norte de Sonora; llaman a hacerse prueba de ADN

Sonoyta, Sonora.- Durante una reciente jornada de búsqueda en la zona norte de Sonora, integrantes del colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco comunicaron el hallazgo de restos humanos. Esta labor se realizó como parte de un esfuerzo de acompañamiento y apoyo al grupo Solas Por los Nuestros, el cual opera en la región de Sonoyta. Ambas agrupaciones unieron fuerzas para recorrer terrenos de monte con el objetivo de localizar a personas desaparecidas.

El descubrimiento tuvo lugar en un paraje situado sobre la carretera que conduce a la comunidad de El Plomo. En este sitio se detectó una fosa clandestina. Al inspeccionar el interior, las buscadoras confirmaron la presencia de un cuerpo que, por el paso del tiempo y las condiciones ambientales, se encontraba ya en estado de osamenta. Junto a los restos se hallaron diversos objetos que podrían ayudar a la identificación de la persona, prendas de vestir para hombre y un cuchillo.

Una vez confirmado el hallazgo, se solicitó la presencia de las autoridades competentes para procesar la escena. Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al sitio para iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los restos óseos, los cuales serán sometidos a estudios genéticos y antropológicos para determinar su identidad y causas de muerte.

Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco hizo un llamado a la ciudadanía y, en particular, a quienes tienen a un familiar ausente. Se invita a las personas que reconozcan la vestimenta o que tengan dudas sobre el paradero de un ser querido a que acudan a las instancias de procuración de justicia. Es fundamental que las familias aporten muestras de ADN para realizar el cotejo con los hallazgos forenses. Este procedimiento de toma de muestras genéticas es un trámite gratuito y representa un paso necesario para devolver la identidad a quien fue localizado.

Los restos óseos fueron recolectados por autoridades

El grupo de búsqueda señaló que mantienen abiertas sus líneas de comunicación para recibir cualquier dato que permita ubicar otros puntos de inhumación ilegal. Si alguien cuenta con información sobre fosas clandestinas, se garantiza el anonimato y se pide contactar a la líder del grupo, Marisol Sillas, al número 638 113 2956. El propósito es rescatar a quienes no han vuelto y permitirles regresar a casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui