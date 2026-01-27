Homicidio en Hermosillo: Sicarios irrumpen en vivienda de Los Arroyos y ejecutan a un HOMBRE

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en Hermosillo, capital del estado de Sonora. La noche de este lunes 26 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, en coordinación con personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en el sector norte de la ciudad, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. Aquí un hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este lunes 26 de enero, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Arroyo de los Cuates y Arroyo La Batochis, en la colonia Los Arroyos. Dentro del inmueble, un hombre fue agredido con disparos de arma de fuego presuntamente por dos sujetos, quienes se dieron a la fuga.

Autoridades investigan nuevo homicidio en Hermosillo. Foto: Facebook

Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio rápidamente acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su deceso en el lugar de los hechos y cubrieron su cuerpo con una manta.

La escena fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras que personal del Ejército mexicano mantuvo el resguardo perimetral. Minutos más tarde, el lugar fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)y a Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias balísticas, mismas que fueron integradas a la carpeta de investigación correspondiente.

De manera extraoficial, trascendió que el domicilio donde ocurrió el homicidio presuntamente funcionaría como un punto de venta de droga; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado ni descartado esta versión. Derivado de estos hechos violentos, se implementó un operativo de búsqueda en calles aledañas de la colonia Los Arroyos, con el objetivo de localizar a los probables responsables. Hasta el cierre de esta información, no se han reportado personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui