Le dispararon por la espalda: Arrestan a dos jóvenes por intentar matar a hombre en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un juez de control con sede en Hermosillo determinó que existen evidencias suficientes para iniciar un procedimiento legal en contra de dos sujetos, Luis Adrián 'N' y Neftalí 'N'. Ambos individuos enfrentan cargos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja. La autoridad judicial evaluó las pruebas presentadas y resolvió sujetarlos a proceso penal.

Además, le impusieron prisión preventiva justificada como medida cautelar para garantizar su presencia durante el juicio. Los acontecimientos que dieron origen a esta causa penal se remontan al 3 de julio de 2025. El escenario de la agresión fue la colonia Palo Fierro, de Hermosillo. De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, el suceso tuvo lugar en las calles Palo entre Paseo Pino Real y Corteza.

En ese punto, la persona afectada caminaba con normalidad cuando fue abordada por los ahora imputados, acompañados por un tercer sujeto. Los hechos describen que el encuentro escaló rápidamente hacia la violencia física. Se señala a Neftalí 'N' como el presunto instigador, quien habría dado la instrucción verbal de acabar con la existencia del transeúnte. Siguiendo esta directriz, Luis Adrián 'N' habría accionado un arma de fuego.

El disparó le provocó al hombre una herida en la espalda, acto realizado con la clara intención de provocarle la muerte. No obstante, el propósito letal no se cumplió. La víctima logró escapar del sitio por sus propios medios y recibió atención médica, lo cual resultó fundamental para preservar su vida. Durante la audiencia, se ejecutó la orden de aprehensión por reclusión y se le comunicó la imputación a los detenidos.

Tras el análisis de las evidencias expuestas, el juzgador avaló la solicitud de mantener a los acusados privados de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria. Con esta resolución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que continuará recabando evidencias para esclarecer totalmente lo sucedido aquel día de julio y buscar una sentencia condenatoria conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora