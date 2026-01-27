Movilización en el norte de Culiacán por el hallazgo de cuerpo decapitado y envuelto en plástico

Culiacán, Sinaloa.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado envuelto en plásticos de color negro, decapitado y cercenado de varias partes en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa. Las características físicas y vestimenta se desconocen debido a que el cadáver estaba totalmente cubierto, por lo que se registró una intensa movilización policiaca y militar durante la mañana de este martes 27 de enero de 2026.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron poco antes de las 06:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibió el reporte sobre una persona sin vida tirada en el punto que conecta el bulevar Santa Fe en el carril de poniente oriente a el carril de norte a sur de la avenida Salvador Alvarado, justo frente a la Escuela Secundaria Técnica Número 9 y a una conocida farmacia de la zona.

Las autoridades han informado que se desconoce quién era la persona que fue privada de la vida y abandonada en el sitio anteriormente mencionado así como las características del mismo ya que se encuentra totalmente cubierto con el material anteriormente mencionado y sobre este fueron localizadas al menos dos cartulinas de color naranja fluorescente con letras negras con mensajes escrito en contra de la víctima", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Junto a mensaje en cartulina, abandonan en bolsas negras el cuerpo de un hombre asesinado en Santa Fe, en las cercanías de una secundaria del sector norte de Culiacán | #Adiscusión pic.twitter.com/HyXV2xBIva — Adiscusión Diario (@adiscusion) January 27, 2026

Después de ser alertados, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se movilizaron a la ubicación, confirmando la presencia del cadáver de una persona envuelto en bolsas negras similar a las que utilizan para depositar basura junto a una área verde. Trascendió también que se localizaron mensajes intimidantes escritos sobre una cartulina, mientras que la extremidad cefálica fue encontrada a un costado del mismo.

Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, al mismo tiempo que policías de investigación cumplieron con las primeras indagatorias en torno a este homicidio. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las respectivas pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui